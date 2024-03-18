Солдати НАТО вже перебувають в Україні для контролю над озброєннями, розвідувальних операцій і навчання – El Pais
Про це повідомляє іспанська щодення газета El Pais.
У лютому цього року Еммануель Макрон порушив табу.
НАТО допомагає Україні практично у всі можливі способи - від постачання зброї і розвідданих про російські об'єкти до збиття ворожих бомбардувальників і тренувань тисяч українських військових у Європі.
Але поки французький президент не заговорив про це, ніхто не наважувався розглядати можливість залучення військ Атлантичного альянсу, щоб зупинити вторгнення кремля. Макрон не лише відкрив дебати, його країни.
Минулого тижня ми також писали, що Париж думає над відправленням військ в Україну ще з літа і незабаром може відправити їх до Одеси.
Французький президент впевнений, що домовитися з росією по-хорошому не вийде, але вважає, що у ЗСУ недостатньо сил для військової перемоги.
А днями Макрон заявив, що приїде в Україну з конкретними пропозиціями і рішеннями.