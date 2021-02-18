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SpaceX подвоїла шанс на успішну посадку Starship - у прототип внесли зміни

Ілон Маск сподівається відправити перших людей на Марс на борту Starship вже у 2024 році
На цьому тижні SpaceX проведе велике льотне випробування свого останнього прототипу Starship.
SpaceX подвоїла шанс на успішну посадку Starship - у прототип внесли зміни SpaceX

Як передає Укрінформ, про це пише Independent.

Starship SN10 стартує з установки SpaceX у місті Бока-Чика, штат Техас, після вдосконалення можливостей посадки. Генеральний директор SpaceX Ілон Маск сказав, що ці модернізації дадуть Starship 60-відсоткові шанси на успішну посадку.

Під час запуску SN8 керівник компанії говорив, що шанс на успіх 1 до 3, так що у даному випадку зміни подвоїлись.

Ракета знову підніметься на висоту близько 10 кілометрів, потім зробить кілька маневрів і спробує сісти. Два попередніх таких випробування закінчилися вибухами при посадці.

"Ці випробувальні польоти полягають у вдосконаленні нашого розуміння та розробці повністю багаторазової транспортної системи, призначеної для перевезення екіпажу та вантажу під час тривалих міжпланетних польотів, а також допомогти людству повернутися на Місяць і подорожувати до Марса та за його межами", - заявив SpaceX після випробування Starship SN9.

Ілон Маск сподівається відправити перших людей на Марс на борту Starship вже у 2024 році і розраховує налагодити масове виробництво корабля, який зможе забезпечити постійний зв'язок між двома планетами. Якщо випробування виявляться успішними і не виникне проблем з фінансуванням, SpaceX буде виробляти близько 100 Starship у рік і протягом наступного десятиліття створить флот з 1000 ракет нового покоління.

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18 02 2021 11:46
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