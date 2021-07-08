SpaceX зібрала найвищу ракету в історії космонавтики,яку хочуть використовувати для міжпланетних польотів
Про це повідомляє SpaceX, пише "Громадське".
Водночас до практичного використання ракети ще далеко, пише TechCrunch. Наразі це тестова збірка, після якої її розберуть і вивчатимуть на можливі дефекти.
Корабель Starship планують використовувати для пілотованих польотів на Місяць, а потім і на Марс. Але першу версію запустять лише у близькоорбітальний політ. З нього обидва ступені ракети повернуть на Землю.
SpaceX зібрала найвищу ракету в історії космонавтики, яку хочуть використовувати для міжпланетних польотів
Фото: SpaceX
SpaceX має намір провести цей перший запуск до кінця 2021 року. Раніше говорили про липень.
Основна розробка системи почалася у 2018 році з концепту системи. У 2019 році два невеликих прототипи системи зробили тестування посадки двигунами. Тоді ж, у 2019 році, почалося зведення космодрому Starbase в штаті Техас, на якому відбуваються випробування, а надалі передбачається запуск пілотованих космічних програм.
Нагадаємо, що Маск показав ракету Starship, що скоро полетить на орбіту. SpaceX готується до першого орбітального випробувального польоту своєї системи Starship.
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