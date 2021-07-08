SpaceX зібрала найвищу ракету в історії космонавтики, яку хочуть використовувати для міжпланетних польотів

Корабель Starship планують використовувати для пілотованих польотів на Місяць, а потім і на Марс

SpaceX зібрала найвищу ракету в історії космонавтики, встановивши корабель Starship на важкий носій Super Heavy. Її висота - понад 118 метрів, що на 7 метрів більше, ніж у попереднього рекордсмена - американської ракети "Сатурн-5". Остання відправляла людей на Місяць.

Про це повідомляє SpaceX, пише "Громадське".

Водночас до практичного використання ракети ще далеко, пише TechCrunch. Наразі це тестова збірка, після якої її розберуть і вивчатимуть на можливі дефекти.

Корабель Starship планують використовувати для пілотованих польотів на Місяць, а потім і на Марс. Але першу версію запустять лише у близькоорбітальний політ. З нього обидва ступені ракети повернуть на Землю.