Спецпризначенці ГУР знищили склад з боєкомплектом та російських військових в окупованому Мелітополі
17 серпня 2025, 13:47
Знищені щонайменше 6 російських загарбників із числа морської піхоти, а також екіпаж БпЛА батальйону "Ахмад-восток"
Спецпризначенці ГУР МО провели успішну операцію по знищенню складу з боєкомплектом та російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Гуркіт пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького у Мелітополі", – ідеться у повідомленні.
У результаті відмінної роботи ГУР МО, знищені щонайменше шість російських загарбників із числа морської піхоти, а також екіпаж БпЛА так званого кадировського батальйону "Ахмад-восток".
Точна кількість безповоротних та санітарних втрат російських окупантів встановлюються.
Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації. На місце окупанти спрямували чотири автомобілі швидкої.