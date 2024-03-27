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США готові захищати територію НАТО – Пентагон про російську ракету в Польщі

27 березня 2024, 11:24
США готові захищати територію НАТО – Пентагон про російську ракету в Польщі
джерело glavcom
Пентагон готовий виконувати свої зобов’язання в межах альянсу НАТО і захищати союзні країни в разі загрози нападу.

В тому числі пов’язаного з російськими ракетними обстрілами. 

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ

"Я можу вам сказати те, що ця адміністрація неодноразово заявляла: ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО. Якщо союзник НАТО зазнає нападу – ми, звісно, не хотіли б цього бачити – але ми будемо захищати кожен дюйм території альянсу", - сказала вони. 

Представниця Пентагону відповіла на прохання прокоментувати заяву польської сторони про можливість ураження російських ракет, які прямують у напрямку країн НАТО.

Сінгх додала, що пріоритетом для США в цьому контексті залишається забезпечення України необхідним озброєнням.

"Як тільки ми отримаємо пакет з додатковим фінансуванням від Конгресу, ми продовжимо озброювати Україну тим, що їй потрібно на полі бою",- підсувалаум Сінгх.

Нагадаємо, що цього тижня російська ракета порушила повітряний простір Польщі і Варшава пояснила, чому не збила російську крилату ракету.

 

Польщаросійська ракетаПентагонСША

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