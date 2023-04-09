США намагаються оцінити збитки від витоку нібито файлів про війну в Україні — WSJ

Міністерство юстиції США розпочало розслідування на тлі побоювань щодо впливу витоку нібито секретних документів на глобальну безпеку.

Пентагон і Міністерство юстиції США шукають відповіді на питання, як десятки зображень, що нібито показують секретні документи про війну в Україніта інші міжнародні питання, з'явилися в інтернеті. За словами представників американського оборонного відомства, визначення джерела витоку та його наслідків стало основним завданням керівництва Пентагону. Широкомасштабне внутрішнє урядове розслідування набирає обертів, попри святкові вихідні у США.

Про це пише Wall Street Journal, додаючи, що деяким документам, які з’явилися в мережі, близько двох місяців. Але навіть попри це, їхнє розкриття може вплинути на хід війни в Україні. Оскільки деякі оцінки визначають потенційні вразливі місця на полі бою і склад частин українських сил, - сказали виданню американські чиновники. Документи містять розвідувальні дані про внутрішні справи різних країн включно з Ізраїлем, Південною Кореєю і Великою Британією. Витік, ймовірно, матиме вплив на національну безпеку США в усьому світі, - сказали чиновники.

Wall Street Journal зазначає, що журналісти видання не змогли провести незалежну перевірку автентичності документів. Втім, в них міститься досить багато деталей, які привертають увагу.

"Представники Міноборони США вважають, що деякі з документів можуть бути справжніми, хоча деякі з них, схоже, були змінені", - пише видання.

Загалом, злив документів може стати одним з найбільш руйнівних витоків розвідданих за останні десятиліття. Несанкціоноване розголошення секретної інформації занепокоїло не лише високопосадовців американських спецслужб, але й союзників, з якими США діляться секретними розвідувальними даними.

Деякі партнери США у сфері безпеки применшують вплив цього витоку на операції, про які йдеться в документах.

Речник української військової розвідки Андрій Черняк назвав витік документів «операцією російських спецслужб».

"Це жодним чином не вплине на нашу подальшу співпрацю з союзниками", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про український контрнаступ проти російських військ, який очікується найближчими тижнями, він сказав, що військові операції будуть проводитися відповідно до планів, визначених військовим командуванням.

Деякі експерти, які вивчали документи, сумніваються, що витік інформації - це російська дезінформаційна кампанія. Арік Толер - керівник відділу досліджень Bellingcat, який провів кілька гучних розслідувань російських розвідувальних операцій - сказав у суботу, що він відстежив першоджерело публікації до невеликої групи користувачів під назвою Thug Shaker Central on Discord. У січні, лютому і березні там були розміщені сотні файлів. Пізніше деякі з цих документів користувачі перепостили в більшу групу, що об'єднує фанатів гри Minecraft. Відтоді початкову групу було видалено, як і набагато більшу сховище документів.

"Я дуже сумніваюся, що це якась російська операція, тому є велика ймовірність, що лише кілька інтернет-диваків бачили сотні документів. Це справді те, що ви могли б знайти, тільки якщо б ви були повністю онлайн", - сказав Еліот Хіггінс, засновник Bellingcat.

ФБР і Міністерство юстиції США почали розслідування витоку в п'ятницю на прохання Міністерства оборони. Слідчі намагаються швидко визначити джерело витоку.

Wall Street Journal пише, що США розглядають кілька версій щодо того, як стався витік інформації, в тому числі, що хтось із надсекретним допуском оприлюднив інформацію або що американські розвідувальні системи були зламані. Керівництво Конгресу США не було поінформоване про витік інформації, але подали відповідний запит.

"Ми не знаємо масштабів, тому важко оцінити", - сказав помічник конгресмена.

За словами американських чиновників, Білий дім занепокоєний шкодою, яку може завдати витік. Один з чиновників сказав, що деякі документи, схоже, були підроблені, але адміністрація Джо Байдена все ще збирає інформацію з цього приводу.

Оскільки документи виглядають як зображення роздрукованих слайдів презентації, розслідування, ймовірно, зосередиться на цьому можливому способі їх передачі із засекреченої системи. Засекречені документи можуть бути надруковані лише на затверджених системах, які можна відстежити.

У 2017 році уряд швидко виявив компанію Reality Winner - на той час підрядника Агентства національної безпеки- яка роздрукувала надсекретні матеріали і надіслала їх новинній організації. Уряд зміг відстежити, що лише шість осіб роздрукували документ з моменту його публікації в засекреченій комп'ютерній мережі, а потім швидко звузив коло підозрюваних до Winner, яка згодом визнала себе винною у витоку інформації.