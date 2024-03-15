США передбачають мрачний сценарій для України, якщо законопроєкт про допомогу провалиться в Конгресі – WP

Вашингтон вивчає питання, як Пентагон може продовжити надавати гроші Україні.

Американські чиновники передбачають низку похмурих сценаріїв розвитку подій в Україні, якщо військова допомога, про яку просив президент Байден, не буде надана. Незважаючи на те, що Байден тисне на Конгрес, щоб той схвалив його пропозицію про виділення 60 мільярдів доларів нової допомоги, яку республіканська опозиція затримує вже кілька місяців, представники адміністрації визнають, що вони також повинні готуватися до інших варіантів розвитку подій.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Це не дуже добре для України з часом без додаткового фінансування, і це може призвести до потенційного колапсу", — сказав високопоставлений американський чиновник.

Директор ЦРУ Вільям Бернс, виступаючи перед законодавцями цього тижня, попередив, що без допомоги США територіальні втрати України цього року будуть "значними" і що часу залишається все менше. Сподіваючись зберегти увагу громадськості до Конгресу, представники адміністрації відмовляються відкрито обговорювати альтернативні варіанти розвитку подій в Україні.

Однак у приватному порядку вони погоджуються з перспективою, що політична дисфункція Вашингтона може взяти гору, або загальмувавши пакет допомоги, або ухваливши його занадто пізно, щоб уникнути катастрофи для уряду в Києві. Американські чиновники, даючи прогнози в разі остаточного припинення фінансування, заявили, що становище України залежатиме від її спроможності мобілізувати нові сили, успіху західних ініціатив з навчання, морального стану військ та інших чинників.

"Але без додаткової та постійної підтримки США в України немає світлого майбутнього", — вважає чиновник США.

Вашингтон також вивчає питання, як Пентагон може продовжити надавати гроші та навчання Україні, якщо додаткового фінансування не буде виділено.

"Це може включати в себе використання повноважень адміністрації щодо передачі зброї з американських запасів на суму до 4 мільярдів доларів, які, за словами офіційних осіб, вони не будуть використовувати, якщо Конгрес не затвердить кошти для поповнення цих запасів", — пише видання.