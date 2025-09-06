США та Україна обговорюють оборонну угоду на $100 мільярдів

Натомість Вашингтон отримає права інтелектуальної власності на новітні українські оборонні розробки.

США та Україна ведуть переговори про масштабну угоду на суму близько $100 мільярдів, яка передбачатиме закупівлю Києвом американської зброї. Натомість Вашингтон отримає права інтелектуальної власності на новітні українські оборонні розробки.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на американського посадовця.

За його словами, переговори з боку Пентагону веде генерал ВПС Ден Кейн, який після зустрічі Дональда Трампа з владіміром путіним 15 серпня представив президентові кілька варіантів гарантій безпеки для України й рекомендував "найрішучіший підхід".

У Білому домі наголосили, що остаточне рішення ухвалює особисто Трамп, але не уточнили, які саме варіанти він розглядає.

Переговори у Вашингтоні 18 серпня за участю європейських лідерів, президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа були присвячені майбутнім гарантіям безпеки. Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони розглядають можливості, подібні до статті 5 НАТО.

Зеленський представив пропозиції щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів у межах майбутнього пакета безпеки.

Трамп 20 серпня заявив, що США готові надати Україні авіаційну підтримку у разі укладення мирної угоди з росією.

За даними Financial Times, один із варіантів передбачає три рівні оборони: демілітаризовану зону під контролем нейтральних миротворців, лінію українських військ і тилові позиції європейських сил із підтримкою США.

Наприкінці серпня The Telegraph писав, що Трамп розглядає можливість використання в Україні американських приватних військових компаній для будівництва укріплень, військових баз і захисту бізнесу.

Крім того, за інформацією WSJ, Європа готує відправку двох сухопутних груп — для навчання українських військових і для оперативної підтримки, щоб запобігти новому російському вторгненню. Загалом план уже передбачає залучення понад 10 тисяч військовослужбовців, а патрулювання неба мають здійснювати повітряні сили, що базуватимуться за межами України.