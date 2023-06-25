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ПОЛІТИКА

США відкладуть нові санкції проти "Вагнера" через страх стати на бік путіна – WSJ

25 червня 2023, 09:31
США відкладуть нові санкції проти
Фото: UNSPLASH
Держдеп планував 27 червня запровадити чергові санкції щодо групи Вагнера через її дії в Африці.

США мають намір відкласти нові санкції проти російського угруповання "Вагнера" після того, як його засновник і лідер розпочав повстання проти кремля.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Видання пише, що у вівторок Державний департамент мав намір оголосити про додаткові санкції щодо ймовірного "золотого бізнесу" ПВК "Вагнер" в Африці.

Проте, як повідомляється, США планують відкласти нові санкції.

"Вашингтон не хоче, аби виглядало так, ніби він стає на чийсь бік", – цитує WSJ слова поінформованого джерела.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США у травні оголосило про запровадження санкцій проти керівника формувань ПВК "Вагнер" у Малі Івана Маслова після того, як стало відомо про спроби цього угруповання переправити зброю в росію.

Президент рф путін у відповідь на бунт ПВК Вагнер заявив про "зраду" та віддав наказ збройним силам рф зупинити заколот Прігожина.
Ввечері 24 червня Прігожин заявив, що ПВК «Вагнер» розвертає свої колони із-під москви та повертається до польових таборів "згідно з планом".

СШАсанкціївагнерівці

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Переклад iPress – 21 червня 2023, 18:30
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