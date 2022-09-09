США вперше використали слово "контрнаступ" для опису дії українських військових на півдні Ми стежимо за ходом контрнаступу настільки пильно, наскільки ви можете уявити… На мій погляд, ми вже побачили певні обнадійливі сигнали, навіть за останній день-два. Але, знову ж таки, росіяни – грізний супротивник, і попереду, я думаю, буде довга боротьба

Заступниця міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер на брифінгу в п’ятницю назвала дії українських сил на півдні контрнаступом – досі Пентагон уникав цього слова для характеристики військових дій.

Фото: UNSPLASH

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