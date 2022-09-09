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США вперше використали слово "контрнаступ" для опису дії українських військових на півдні

Ми стежимо за ходом контрнаступу настільки пильно, наскільки ви можете уявити… На мій погляд, ми вже побачили певні обнадійливі сигнали, навіть за останній день-два. Але, знову ж таки, росіяни – грізний супротивник, і попереду, я думаю, буде довга боротьба
Заступниця міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер на брифінгу в п’ятницю назвала дії українських сил на півдні контрнаступом – досі Пентагон уникав цього слова для характеристики військових дій.
США вперше використали слово "контрнаступ" для опису дії українських військових на півдні Фото: UNSPLASH
Про це йдеться в повідомленні CNN.
 
"Ми стежимо за ходом контрнаступу настільки пильно, наскільки ви можете уявити… На мій погляд, ми вже побачили певні обнадійливі сигнали, навіть за останній день-два. Але, знову ж таки, росіяни – грізний супротивник, і попереду, я думаю, буде довга боротьба", – зазначила вона.
 
Раніше термін "контрнаступ" офіційні представники Пентагону – зокрема міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі – намагалися уникати.
 
Нагадаємо, 29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.
 
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09 09 2022 22:00
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