США ввели санкції через поставки балістичних ракет із КНДР до росії

Державний департамент США ввів санкції проти трьох організацій і однієї фізичної особи з росії, які причетні до передачі та випробування балістичних ракет Північної Кореї, які рф використовує проти України.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів.

"Передача КНДР балістичних ракет росії підтримує загарбницьку війну росії, збільшує страждання українського народу і підриває глобальний режим нерозповсюдження. Сполучені Штати продовжують уважно стежити за будь-якою підтримкою, яку росія надає КНДР в обмін на цю зброю, і використовуватимуть усі доступні інструменти для визначення і викриття осіб і організацій, причетних до поставок зброї між КНДР і росією. Ми без вагань вживатимо подальших дій", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Крім того США ввели санкції проти військового полігону і трьох російських літаків.