США ввели санкції проти оборонної промисловості Ірану

Обмеження введені і проти судноплавних компаній, що базуються в Гонконзі.

В четвер, 20 червня, США оголосили про введення нових санкцій проти Тегерану, які зачіплять 8 організацій, одне судно та одну людину за роль у постачанні чутливого обладнання для оборонної промисловості Ірану.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"США, як і раніше, сповнені рішучості присікати будь-які спроби Ірану придбати чутливі технології, компоненти та обладнання подвійного призначення, які лежать в основі програм режиму зі створення балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів і асиметричної зброї", - мовиться у завія міністра фінансів США Скотта Бессента.

За його словами, Мінфін США продовжить обмежувати можливості Ірану з виробництва та розповсюдження зброї, яка "загрожує регіональній стабільності і глобальній безпеці".

Санкції введено проти судноплавних компаній Unico Shipping Co Ltd і Athena Shipping Co Ltd, що базуються в Гонконзі.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти хуситів у Ємені за ймовірну незаконну торгівлю нафтою і судноплавство. Обмеження торкнуться чотирьох фізичних осіб, 12 організацій і двох суден.

Лише місяць тому США вводили нові санкції проти Ірану.