США, Японія та Південна Корея почали військові навчання у Східному морі

Сьогодні країни розпочали тристоронні навчання з протиракетної оборони в міжнародних водах Східного моря.

Головна мета - посилити стримування північнокорейських загроз.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на ВМС Сеула.

Три країни посилюють координацію в сфері безпеки після провокаційних дій Північної Кореї: запуску міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі минулого четверга.

В навчаннях беруть участь 3 есмінці, оснащені системами "Іджіс", південнокорейський Yulgok Yi I, американський USS Benfold та японський JS Atago.

Навчання зосереджені на відпрацюванні процедур виявлення та відстеження комп'ютерної імітації цілі балістичної ракети, а також на обміні відповідною інформацією.

Востаннє три країни проводили такі тристоронні навчання з протиракетної оборони в лютому цього року.