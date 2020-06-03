Стан зараженого коронавірусом українця стабільний, але симптоми все ще є — Чернівецька ОДА

«Щодо хворого — стан стабільний, але симптоми все ще є»

Українець у Чернівцях, заражений коронавірусом, має стабільний стан, але симптоми Covid-19 у нього все ще є.

Про це на брифінгу заявив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук, передає кореспондентка hromadske.

«Щодо хворого — стан стабільний, але симптоми все ще є», — сказав він.

Осачук додав, що з Євросоюзу вони отримали гуманітарну допомогу: «Це ліжка, меблі, матраци, постіль і медичне обладнання. Це все на умовах самовивозу».

«Філармонію театри кінотеатри рекомендують закрити. Але все це — з надією на свідомість чернівчан», — резюмував він.

Нагадаємо, що народного депутата від "Опозиційної фракції — За життя" Олега Волошина, який нещодавно мав зустріч з парламентарієм Національної асамблеї Франції Жаном-Люком Рейтцером, щодо якого підтверджений факт зараження коронавірусом, ізолювали.