Стан зараженого коронавірусом українця стабільний, але симптоми все ще є — Чернівецька ОДА
Про це на брифінгу заявив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук, передає кореспондентка hromadske.
«Щодо хворого — стан стабільний, але симптоми все ще є», — сказав він.
Осачук додав, що з Євросоюзу вони отримали гуманітарну допомогу: «Це ліжка, меблі, матраци, постіль і медичне обладнання. Це все на умовах самовивозу».
«Філармонію театри кінотеатри рекомендують закрити. Але все це — з надією на свідомість чернівчан», — резюмував він.
Нагадаємо, що народного депутата від "Опозиційної фракції — За життя" Олега Волошина, який нещодавно мав зустріч з парламентарієм Національної асамблеї Франції Жаном-Люком Рейтцером, щодо якого підтверджений факт зараження коронавірусом, ізолювали.
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