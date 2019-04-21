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Суд скасував 9,2 млрд грн поруки Коломойського за "ПриватБанк"

Це вже третє рішення проти держави за три дні
Печерський райсуд Києва визнав недійсним договір про особисту поруку Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування, які були видані "ПриватБанку" до входження держави в його капітал.
Суд скасував 9,2 млрд грн поруки Коломойського за "ПриватБанк" Ігор Коломойський. Фото: Ukrafoto

2015 року Коломойський, будучи співвласником "ПриватБанку", уклав з Національним банком договори особистої поруки про погашення п'яти кредитів рефінансування "ПриватБанку", отриманих за період 2008-2014 років, повідомила прес-служба НБУ. Фактично, він узяв на себе особисті зобов'язання з погашення заборгованості банку перед НБУ, яка на сьогодні становить 9,2 млрд грн.

У вересні 2017 року, вже після націоналізації "ПриватБанку", Коломойський звернувся до суду з вимогою розірвати договори поруки, і Печерський суд задовольнив позов.

НБУ має намір оскаржити рішення в апеляційній інстанції, але при цьому він вказує на негативну тенденцію в справах щодо "ПриватБанку", оскільки це вже третє судове рішення не на користь держави за останні три дні.

"Чергове рішення суду створює правову невизначеність, а отже, і потенційні ризики для фінансової стабільності в Україні в майбутньому. Це рішення суду також ускладнює захист інтересів держави в судових процесах в інших юрисдикціях з відшкодування збитків, заподіяних банку і державі колишніми власниками "ПриватБанку", - заявив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

21 грудня 2016 року "ПриватБанк" перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі й витратила десятки мільярдів гривень на його докапіталізацію.

За оцінкою Національного банку, весь корпоративний портфель "ПриватБанку" перед націоналізацією становили інсайдерські кредити, тобто видані структурам, пов'язаним з колишніми акціонерами, основні з яких - це Коломойський і його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації "ПриватБанку".

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави.

Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.

Також, група міжнародних журналістів-розслідувачів OCCRP, відома з розслідувань так званого "Панамського досьє", встановила механізм, який дозволив українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову вивести з України 5,5 мільярда доларів.

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21 04 2019 10:01
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