Суд у справі терактів в редакції Charlie Hebdo призупинили через коронавірус у підозрюваних

Ще два обвинувачених здали позитивний тест, в той час як ще двоє вважаються близькими контактами

Судовий процес вже був призупинений до вівторка після того, як у головного підозрюваного, Алі Ризи Полата, на вихідних був виявлений позитивний результат.

Судовий процес над 14 обвинуваченими в причетності до теракту в редакції французького журналу Charlie Hebdo в 2015 році призупинений як мінімум на тиждень після того, як у трьох обвинувачених виявили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Судовий процес вже був призупинений до вівторка після того, як у головного підозрюваного, Алі Ризи Полата, на вихідних був виявлений позитивний результат. Через це провели тестування інших обвинувачених, яких тримають під вартою.

Ще два обвинувачених здали позитивний тест, в той час як ще двоє вважаються близькими контактами.

"З огляду на протоколи у сфері охорони здоров'я, що вимагають ізоляції як позитивних, так і контактних випадків, слухання не може бути відновлено цього тижня", - написав адвокатам головуючий суддя Реджис де Хорна.

Трьох терористів, які в січні 2015 року здійснили напади на журнал Charlie Hebdo, поліцію і кошерний супермаркет, в результаті яких загинуло в цілому 17 осіб, були вбиті поліцією.

На лаві підсудних перебувають підозрювані, яких звинувачують в наданні терористам матеріально-технічної допомоги або зброї. Вважається, що троє обвинувачених виїхали на територію Сирії, контрольовану "Ісламською державою", незадовго до нападів, і їх судять заочно.

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