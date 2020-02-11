Суд у справі терактів в редакції Charlie Hebdo призупинили через коронавірус у підозрюваних
Судовий процес над 14 обвинуваченими в причетності до теракту в редакції французького журналу Charlie Hebdo в 2015 році призупинений як мінімум на тиждень після того, як у трьох обвинувачених виявили коронавірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Судовий процес вже був призупинений до вівторка після того, як у головного підозрюваного, Алі Ризи Полата, на вихідних був виявлений позитивний результат. Через це провели тестування інших обвинувачених, яких тримають під вартою.
Ще два обвинувачених здали позитивний тест, в той час як ще двоє вважаються близькими контактами.
"З огляду на протоколи у сфері охорони здоров'я, що вимагають ізоляції як позитивних, так і контактних випадків, слухання не може бути відновлено цього тижня", - написав адвокатам головуючий суддя Реджис де Хорна.
Трьох терористів, які в січні 2015 року здійснили напади на журнал Charlie Hebdo, поліцію і кошерний супермаркет, в результаті яких загинуло в цілому 17 осіб, були вбиті поліцією.
На лаві підсудних перебувають підозрювані, яких звинувачують в наданні терористам матеріально-технічної допомоги або зброї. Вважається, що троє обвинувачених виїхали на територію Сирії, контрольовану "Ісламською державою", незадовго до нападів, і їх судять заочно.
Нагадаємо, що у Ліоні стріляли в православного священика, підозрюваного затримали
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Китай випробував систему залпового запуску дронів-камікадзе
- ФОТО На плато Наска виявили новий геогліф
- ФОТО На Луганщині черговий підпал: детонують снаряди, вогонь підступає до електропідстанцій