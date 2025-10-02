Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Суперечка всередині НАТО: Рютте розкритикував Естонію через реакцію на літаки рф

02 жовтня 2025, 11:12
Суперечка всередині НАТО: Рютте розкритикував Естонію через реакцію на літаки рф
Генсек різко виступив проти рішення Естонії активувати статтю 4 договору, попередивши, що надмірна тривожність може підірвати авторитет оборонного блоку.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час закритої дискусії з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом різко висловився щодо дій Таллінна у відповідь на проліт російських винищувачів МіГ-31 поблизу кордонів Альянсу.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Згідно з інформацією журналістів, суперечка спалахнула після того, як Естонія активувала статтю 4 Північноатлантичного договору, яка передбачає проведення термінових консультацій у разі загрози для безпеки держави-члена НАТО.

Однак Рютте, за даними джерел телеканалу, розкритикував таке рішення, заявивши, що часте використання статті 4 може знецінити її важливість і вплив. Один зі співрозмовників Fox News розповів, що під час обговорення генсек навіть підвищив голос на естонського прем’єра, наголосивши на необхідності стриманого підходу:

"НАТО має бути обережним із тим, як часто подавати сигнал тривоги", - цитує телеканал.

Нагадаємо, що Естонія заявила про посилену військову активність рф біля своїх кордонів, зокрема — про проліт російських МіГ-31, що здатні нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

У Таллінні це розцінили як пряму загрозу національній безпеці.

 
НАТОЕстонія

Останні матеріали

Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 01:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється