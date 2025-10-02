Суперечка всередині НАТО: Рютте розкритикував Естонію через реакцію на літаки рф

Генсек різко виступив проти рішення Естонії активувати статтю 4 договору, попередивши, що надмірна тривожність може підірвати авторитет оборонного блоку.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час закритої дискусії з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом різко висловився щодо дій Таллінна у відповідь на проліт російських винищувачів МіГ-31 поблизу кордонів Альянсу.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Згідно з інформацією журналістів, суперечка спалахнула після того, як Естонія активувала статтю 4 Північноатлантичного договору, яка передбачає проведення термінових консультацій у разі загрози для безпеки держави-члена НАТО.

Однак Рютте, за даними джерел телеканалу, розкритикував таке рішення, заявивши, що часте використання статті 4 може знецінити її важливість і вплив. Один зі співрозмовників Fox News розповів, що під час обговорення генсек навіть підвищив голос на естонського прем’єра, наголосивши на необхідності стриманого підходу:

"НАТО має бути обережним із тим, як часто подавати сигнал тривоги", - цитує телеканал.

Нагадаємо, що Естонія заявила про посилену військову активність рф біля своїх кордонів, зокрема — про проліт російських МіГ-31, що здатні нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

У Таллінні це розцінили як пряму загрозу національній безпеці.