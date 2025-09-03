Сибіга відповів путіну: "Зустріч можлива, але не в москві"

За його словами, щонайменше сім країн готові прийняти такі переговори.

Президент України готовий до переговорів з владіміром путіним, але не на умовах кремля.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи пропозицію російського лідера провести зустріч у москві.

Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

"Щонайменше сім країн уже висловили готовність прийняти зустріч лідерів України та росії з метою припинення війни. Це Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина та три держави Перської затоки", – йдеться у дописі.

Він наголосив, що це серйозні та конструктивні пропозиції, і президент Володимир Зеленський готовий до діалогу в будь-який момент.

"Однак путін продовжує морочити всім голову, висуваючи завідомо неприйнятні пропозиції. Лише посилення тиску може змусити рф серйозно поставитися до мирного процесу", – резюмував очільник українського МЗС.

Вдень 3 вересня путін заявив, що зустрінеться із Зеленським лише в москві.