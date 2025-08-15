Сили оборони вдарили по російському порту "Оля"
15 серпня 2025, 10:31
Знищено боєприпаси з Ірану
Збройні сили України атакували морський порт "Оля" в Астраханській області (росія) та уразили судно з комплектуючими для дронів та іранськими боєприпасами.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що операцію було проведено 14 серпня підрозділами Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються", - зазначили в Генштабі.
Військові також додали, що росіяни використовують порт "Оля" в якості важливого логістичного пункту постачання товарів військового призначення з Ірану.