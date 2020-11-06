Такого антирекорду ще не було: МОЗ обіцяє вжити заходи через спалах COVID-19
Про це він заявив на брифінгу, передає РБК - Україна.
Степанов заявив, що МОЗ пропонуватиме "проведення певних заходів заради вашого здоров’я і життя". Втім, він не уточнив, які саме.
"Такого антирекорду в нас ще не було. Навіть в важкі часи, в квітні, коли ми всі хвилювались, в нас ніколи не було 680 випадків за одну добу", - заявив Степанов.
За його словами, через підвищення кількості інфікованих міністерство пропонуватиме проведення певних заходів заради здоровя українців.
Степанов додав, що після сьогоднішньої статистики говорити про покращення ситуації достатньо важко.
"Виходячи з цифр епідеміологічної ситуації ми будемо пропонувати ті чи інші заходи. Той чи інший вихід з карантину і інакше не буде", - заявив він.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 11 червня в Україні 29070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальні, 13141 пацієнт одужав.
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