"Там абсолютно нормальне життя" – Фіцо про Київ та Харків після обстрілів рф

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо перед візитом до Ужгорода заявив чергову скандальну заяву.

Він сказав, що що в Києві абсолютно нормальне життя, цитує йог слова словацький портал Refresher.

Після цих слів Фіцо спитали - чому він зустрічатиметься з прем’єром України в Ужгороді, а не Києві?

Коли журналіст пояснив, що в Києві прем’єр Словаччини міг би побачити наслідки війни на власні очі, той сказав:

"А ви справді думаєте, що в Києві війна? Ви ж не серйозно, я сподіваюся... Там абсолютно нормальне життя".

"Навіщо мені їхати до Києва, коли я можу зустрітися з прем'єр-міністром в Ужгороді, я не бачу ніякої різниці", – сказав словацький політик.

Нагадаємо, що сьогодні рано вранці росія вкотре атакувала Україну крилатими та балістичними ракетами: 8 загиблих і 62 травмовані.