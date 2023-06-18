Тайвань прагне тісніших зв'язків з ЄС в обмін на інвестиції в чіпи — Reuters

Голова МЗС заявив, що країна, яка бажає отримати тайванські інвестиції, повинна розглядати більш широкі відносини з Тайванем

Європейські країни повинні зміцнювати відносини з Тайванем, якщо вони хочуть, щоб тайванські інвестиції у виробництво напівпровідників тривали.

Про це заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву під час візиту до Європи, пише Reuters.

Закордонні інвестиції тайванської корпорації TSMC, найбільшого в світі виробника мікросхем, вимагають схвалення уряду, у тому числі для будівництва потенційного заводу в Німеччині.

За словами Ву, уряд Тайваню не ставив умов для інвестицій з боку TSMC, і саме компанія повинна була вирішити, чи приноситиме проект прибуток.

Голова МЗС додав, що Тайвань не блокуватиме інвестиції в Європу, але є "філософське питання", що країна, яка бажає отримати тайванські інвестиції, повинна розглядати ширші відносини з Тайванем.

"Я думаю, що нам є над чим подумати. Незважаючи на те, що ми не егоїстичні і не забороняємо TSMC інвестувати в інші країни, ми, безумовно, сподіваємося, що інші країни, які бажають залучити TSMC... також можуть подумати про ситуацію, в якій знаходиться Тайвань", - сказав Ву.

"Якщо вони зможуть думати в цьому позитивному ключі, відносини між Тайванем і європейськими країнами, головними європейськими країнами, стануть набагато кращими, ніж раніше", - додав він.

Міністр не розкриває країну, у якій він перебуває, через делікатність його поїздки. Як пише Reuters, Ву дійсно відвідав Чехію і, згідно з джерелами видання, побував також у Брюсселі, де розташовані штаб-квартири ЄС і НАТО.

За словами Ву, лідери ЄС чіткіше, ніж раніше, закликали до миру в Тайванській протоці та збереження статус-кво, і сказав, що блоку слід розглянути можливість більш тісної співпраці з Тайванем, наприклад, в рамках двосторонньої інвестиційної угоди (BIA).

ЄС включив Тайвань до свого списку потенційних партнерів BIA у 2015 році, але відтоді він не проводив переговорів із Тайванем з цього питання.

"Це дуже складно. Ми сподіваємося, що зможемо продовжити це, і ми сподіваємося, що зможемо переконати керівництво ЄС подумати про це в позитивному ключі", - сказав Ву, додавши, що він стурбований тим, що Тайвань став заручником через заморожену інвестиційну угоду між ЄС і Китаєм.