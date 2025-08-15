Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

The New York Times пояснила, навіщо путін летить на Аляску

15 серпня 2025, 09:35
The New York Times пояснила, навіщо путін летить на Аляску
Фото: з вільного доступу
Переговори на Алясці – це велика перемога путіна, яка виводить його з ізоляції

Переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором путінім на Алясці, які відбудуться вже сьогодні, не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання підкреслює, що українські та європейські лідери висловлюють побоювання, що зустріч без участі України дає путіну можливість вплинути на американського президента.
 
Видання наголошує, що для росії сам факт зустрічі з президентом США є "великою перемогою". Контрольоване кремлем телебачення вже називає це "повним крахом усієї концепції ізоляції росії". За словами політолога Сергія Міхєєва, для росії "це прорив, навіть якщо вони не згодні багато з чим".
 
Окрім пом'якшення статусу росії як ізгоя, саміт посіяв розбрат у НАТО – що є однією з постійних цілей росії – і відтермінував погрози Дональда Трампа щодо нових санкцій. Раніше Трамп пообіцяв покарати москву та країни, які допомагають її воєнним зусиллям, якщо до певної дати не буде припинення вогню. Цей термін минув, але нові економічні санкції не були запроваджені.
 
"Замість того, щоб запровадили санкції, путін отримав саміт. Це величезна перемога путіна, незалежно від результату саміту", – зазначив експерт з питань росії Ригор Ніжнікау.  
 
Дональд Трамп заявив, що мирна угода може включати "певний обмін землею", до якого він, як колишній забудовник, нібито добре підготовлений. Однак цю ідею відкидають як Україна, так і росія.
 
Президент Зеленський відкинув будь-який обмін територіями, наполягаючи на тому, що Конституція України не дозволяє торгувати частинами країни.
 
кремль також спростовує можливість територіальних поступок. За словами російського законодавця Костянтина Затуліна, "усюди, де ступила нога російського солдата, росія, безсумнівно, збереже".
 
Видання підкреслює, що головною метою російського диктатора є не мир, а вихід з дипломатичної ізоляції.

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось з лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось з лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється