Переговори на Алясці – це велика перемога путіна, яка виводить його з ізоляції

Переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором путінім на Алясці, які відбудуться вже сьогодні, не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання підкреслює, що українські та європейські лідери висловлюють побоювання, що зустріч без участі України дає путіну можливість вплинути на американського президента.

Видання наголошує, що для росії сам факт зустрічі з президентом США є "великою перемогою". Контрольоване кремлем телебачення вже називає це "повним крахом усієї концепції ізоляції росії". За словами політолога Сергія Міхєєва, для росії "це прорив, навіть якщо вони не згодні багато з чим".

Окрім пом'якшення статусу росії як ізгоя, саміт посіяв розбрат у НАТО – що є однією з постійних цілей росії – і відтермінував погрози Дональда Трампа щодо нових санкцій. Раніше Трамп пообіцяв покарати москву та країни, які допомагають її воєнним зусиллям, якщо до певної дати не буде припинення вогню. Цей термін минув, але нові економічні санкції не були запроваджені.

"Замість того, щоб запровадили санкції, путін отримав саміт. Це величезна перемога путіна, незалежно від результату саміту", – зазначив експерт з питань росії Ригор Ніжнікау.

Дональд Трамп заявив, що мирна угода може включати "певний обмін землею", до якого він, як колишній забудовник, нібито добре підготовлений. Однак цю ідею відкидають як Україна, так і росія.

Президент Зеленський відкинув будь-який обмін територіями, наполягаючи на тому, що Конституція України не дозволяє торгувати частинами країни.

кремль також спростовує можливість територіальних поступок. За словами російського законодавця Костянтина Затуліна, "усюди, де ступила нога російського солдата, росія, безсумнівно, збереже".

Видання підкреслює, що головною метою російського диктатора є не мир, а вихід з дипломатичної ізоляції.