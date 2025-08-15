Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп і путін досягнуть угоди на Алясці – джерела Reuters

15 серпня 2025, 10:57
Фото: The Washington Post
Сторони планують обговорити питання миру в Україні та контролю над озброєннями
Дональд Трамп і владімір путін проведуть переговори на Алясці в п'ятницю. Надії президента США на укладення угоди про припинення вогню в Україні поки незрозумілі, але путін зробив пропозицію про можливу ядерну угоду, яка може допомогти обом зберегти обличчя.
 
Про це пише Reuters.
 
Джерело, близьке до кремля, повідомило агентству Reuters, що, схоже, обидві сторони заздалегідь змогли знайти певні точки дотику.
 
"Судячи з усього, деякі умови будуть узгоджені у п'ятницю, оскільки Трампу неможливо відмовити, і ми не можемо відмовити через санкційний тиск", - сказало джерело.
 
Як пише Reuters, путін висунув жорсткі умови для повного припинення вогню, але одним із компромісів може стати поетапне припинення повітряної війни.
 
Водночас аналітики кажуть, що путін може спробувати створити видимість того, що він дає Трампу те, що той хоче, зберігаючи водночас свободу дій для ескалації в Україні, якщо захоче.
 
"Якщо росіяни зможуть запропонувати угоду, яка передбачає якесь перемир'я, але водночас залишає росії контроль над ескалацією конфлікту і не створює жодних реальних стримувальних чинників на землі або в повітряному просторі над Україною з точки зору путіна це буде прекрасним результатом", - сказав Сем Грін, директор з питань демократичної стійкості в Центрі аналізу європейської політики.

 

війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

