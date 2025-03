Трамп і Зеленський у Білому домі: світові ЗМІ обговорюють безпрецедентну сварку

Перші шпальти світових онлайн-видань рясніють фотографіями із зустрічі президентів США та України — Дональда Трампа та Володимира Зеленського, — де між ними сталася суперечка за участі також віцепрезидента США Венса.

Суперечка між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, яка сталася під час зустрічі 28 лютого в Овальному кабінеті, викликала різку реакцію світових ЗМІ. Подія, що закінчилася скандалом, була охарактеризована як історичний момент, який може вплинути на майбутнє України, її відносини з США та міжнародну політику загалом.

Німецькі ЗМІ: Німецький журналіст Пауль Ронцгаймер у своєму коментарі для Bild назвав суперечку "трагично історичним моментом", який принесе радість Кремлю та створює проблеми для Європи. Він підкреслив, що те, що сталося в Овальному кабінеті, більше не має нічого спільного з цінностями вільного Заходу. Ронцгаймер вказав на відсутність жодного слова підтримки путіну з боку Трампа та його віцепрезидента Джей Ді Венса, що залишило велике непорозуміння в контексті глобальної ситуації.

Американські ЗМІ: The Washington Post звернув увагу на те, як Зеленський, кинувши виклик Трампу, проявив різку відмінність від інших іноземних лідерів, які зазвичай надають президенту США похвалу. Цей інцидент став "безпрецедентним", а гарячі перепалки порушили дипломатичний етикет, що характерний для Овального кабінету, пише видання. The New York Times додав, що зустріч мала стати тріумфом для Зеленського, але закінчилася поразкою для України. Історія стала "демонстрацією антипатії між адміністрацією Трампа та Україною", стверджують автори статті.

Французькі ЗМІ: Le Monde назвав суперечку "бурхливою", зазначаючи, що Трамп і Венс не тільки критикували Зеленського, але й вимагали від нього "бути більш вдячним". Це викликало занепокоєння серед європейських лідерів, оскільки США продемонстрували, що більше не підтримують Україну в її боротьбі з Росією. Le Figaro наголосив на тому, що ця суперечка зруйнувала всі надії на успішний результат зустрічі між двома лідерами.

Британські ЗМІ: The Telegraph, оцінюючи суперечку, підкреслило, що вона вийшла за межі найгірших сценаріїв і навіть наголосило на небезпеці того, що ситуація могла б погіршитися до фізичного конфлікту. BBC і Sky News відзначили, що таке явище стало безпрецедентним у дипломатичній практиці, коли президенти відкрито принижують один одного перед камерами.

Іспанське видання El País також називало подію "катастрофою", яка ставить під сумнів майбутнє України. Зокрема, йшлося про те, що Трамп принизив Зеленського, що завдало значної шкоди дипломатичним зусиллям України.

Польські ЗМІ: Gazeta Wyborcza зазначила, що Трамп продемонстрував свою позицію на користь Росії, водночас підкреслюючи, що Україна виявила свою стійкість, не піддаючись тиску. Політолог Бартош Бєлінський написав, що Трамп "зрадив Україну", а світовій спільноті тепер варто об’єднатися, аби протистояти агресії Кремля.

В загальному, реакція ЗМІ є однозначно критичною: інцидент в Овальному кабінеті став символом дипломатичної кризи, яка не лише охолоджує відносини між США та Україною, але й ставить під сумнів надії на підтримку з боку Заходу в боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, наприкінці 45-хвилинної зустрічі між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася словесна перепалка. Судячи з відео зустрічі, Венс звинуватив Зеленського в тому, що президент України виявляє неповагу до США і Трампа. "Пане президенте, при всій повазі. Я вважаю, що це нешанобливо, що ви прийшли до Овального кабінету і намагаєтеся розбиратися перед американськими ЗМІ", - сказав віцепрезидент США. Президент України Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім після розмови з лідером США Дональдом Трампом