Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп на Алясці влаштує путіну "перевірку" – Рютте

11 серпня 2025, 08:55
Трамп на Алясці влаштує путіну
Генсек НАТО вважає, що слід побачити, наскільки серйозно путін ставиться до переговорів і миру в Україні
Президент США Дональд Трамп під час майбутньої зустрічі на Алясці влаштує президенту рф путіну перевірку.
 
Про це заявив генсек НАто в інтерв'ю CBS News.
 
Рютте зазначив, що підтримує такі дії глави Білого дому.
 
"Те, що станеться у п'ятницю, – це випробування путіна президентом Трампом, і я хвалю його за те, що він організував цю зустріч. Я вважаю, що це важливо й очевидно, коли йдеться про мирні переговори", – пояснив він.
 
Генсек НАТО вважає, що слід побачити, наскільки серйозно путін ставиться до переговорів і миру в Україні. Він зазначив, що Україна також буде залучена до цього.
 
"Це не буде останнє слово щодо цього питання. Остаточної угоди з цього питання не буде. Але важливо розпочати наступний етап цього процесу, вчиняючи тиск на росіян саме так, як це робив президент Трамп протягом останніх шести місяців", – додав Рютте.
Марк Рюттевійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О’Брайен
Політика
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 01:23
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється