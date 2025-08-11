Трамп на Алясці влаштує путіну "перевірку" – Рютте

Генсек НАТО вважає, що слід побачити, наскільки серйозно путін ставиться до переговорів і миру в Україні

Президент США Дональд Трамп під час майбутньої зустрічі на Алясці влаштує президенту рф путіну перевірку.

Про це заявив генсек НАто в інтерв'ю CBS News.

Рютте зазначив, що підтримує такі дії глави Білого дому.

"Те, що станеться у п'ятницю, – це випробування путіна президентом Трампом, і я хвалю його за те, що він організував цю зустріч. Я вважаю, що це важливо й очевидно, коли йдеться про мирні переговори", – пояснив він.

Генсек НАТО вважає, що слід побачити, наскільки серйозно путін ставиться до переговорів і миру в Україні. Він зазначив, що Україна також буде залучена до цього.

"Це не буде останнє слово щодо цього питання. Остаточної угоди з цього питання не буде. Але важливо розпочати наступний етап цього процесу, вчиняючи тиск на росіян саме так, як це робив президент Трамп протягом останніх шести місяців", – додав Рютте.