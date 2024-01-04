Трамп оскаржив заборону на участь у праймеріз в Колорадо

Якщо суд прийме справу до розгляду, він, ймовірно, не встигне розглянути її до п'ятниці - крайнього терміну на визначення кандидатів.

Колишній президент США Дональд Трамп у середу звернувся до Верховного суду з проханням скасувати історичне рішення суду Колорадо про дискваліфікацію його на праймеріз Республіканської партії штату, яке той ухвалив відповідно до 14-ї поправки.

Про це повідомляє The Hill.

Апеляція, ймовірно, спричинить неабияку битву у вищому суді країни, який ніколи не ухвалював рішення щодо розділу третього 14-ї поправки. Цей пункт, доданий після громадянської війни, забороняє будь-кому, хто присягнув підтримувати Конституцію США, але брав участь у повстанні проти неї, обіймати федеральні посади.

Верховний суд Колорадо постановив у грудні, що Трамп брав участь у повстанні, підбурюючи своїх прихильників неправдивими заявами про фальсифікацію виборів після перегонів 2020 року та скерувавши їх до Капітолію 6 січня, відтак заборонив йому брати участь у праймеріз. Вищий суд штату також скасував висновок судді першої інстанції про те, що 14-та поправка не застосовується до президента, наголосивши, що саме формулювання президентської присяги "не означає нічого іншого, крім зобов'язання підтримувати Конституцію".

Суд Колорадо відклав своє рішення до майбутнього четверга, щоб Трамп мав можливість звернутися до Верховного Суду. Якщо той погодиться розглянути справу, рішення буде відкладено, поки судді не винесуть рішення по суті.

Проте малоймовірно, що Верховний Суд розгляне апеляцію Трампа до п’ятниці —терміну завершення праймеріз президента у Колорадо. Тож він, ймовірно, візьме участь у первинних виборах.

Тим не менш, будь-яке рішення суддів може вплинути на наявність кандидатури Трампа серед кандидатів у президенти на загальних виборах у листопаді — не лише в Колорадо, але й по всій країні.

Незадовго до нового року Мен став другим штатом, який дискваліфікував Трампа з праймеріз Республіканської партії. Трамп оскаржив це рішення до суду штату у вівторок, і справа також може дійти до Верховного суду упродовж кількох тижнів.