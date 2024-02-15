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ПОЛІТИКА

Трамп сподівається на оновлення НАТО та мирні переговори України з рф в разі обрання – Bloomberg

15 лютого 2024, 08:01
Трамп сподівається на оновлення НАТО та мирні переговори України з рф в разі обрання – Bloomberg
Фото: Yahoo Finanzas
Джерела розповіли виданню про плани Трампа на нову каденцію.

Дональд Трамп розглядає можливість зменшення зобов'язань перед деякими членами НАТО і підштовхування України до переговорів про припинення війни з росією, якщо він повернеться до влади, повідомляють поінформовані джерела.

Про це пише Bloomberg.

Серед можливих кроків на другий термін союзники Трампа обговорюють, по суті, дворівневий альянс НАТО, де стаття 5, яка вимагає спільного захисту будь-якого члена, що зазнав нападу, застосовуватиметься лише до країн, які досягли цілей у витратах на оборону. Джерела, які надали виданню цю інформацію, втім, зазначили,  що жодні політичні рішення не є остаточно прийнятими. За їхніми словами, розглядається також впровадження нових тарифів  для країн, що відстають у досягненні цілі.

Радники Трампа також обговорюють можливість посадити на початку можливого другого терміну за стіл переговорів президента України Володимира Зеленського та президента росії владіміра путіна.

Ці ініціативи, якщо вони будуть реалізовані, перевернуть десятиліття політики США, розірвуть оборонний альянс, який формував європейську безпеку з часів холодної війни, і викличуть занепокоєння союзників в Азії щодо зобов'язань Вашингтона протистояти Китаю.

Один з радників Трампа сказав, що допомогти посадити Україну за стіл переговорів може обіцянка припинити військову допомогу США, тоді як загроза збільшення американської допомоги може підштовхнути росію до ескалації. Радники, серед яких Ларрі Кудлоу і Роберт О'Браєн, також публічно закликали до посилення санкцій проти російського центрального банку, щоб вплинути на путіна.

Вони додали, що наразі кампанія Трампа не веде переговорів з російськими чи українськими посередниками, частково тому, що це, ймовірно, суперечило б закону Логана — закону США, який забороняє приватним структурам вести переговори від імені уряду.

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