Трамп зробив низку заяв напередодні зустрічі із путіним: подробиці

15 серпня, на Алясці відбудуться переговори між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та російським диктатором путіним. Та, за словами американського лідера, важливішою буде друга зустріч.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті, пише Sky News.

Трамп додав, що на наступну зустріч, можливо, буде запрошено і представників Європи.

"Побачимо, що буде, у нас велика зустріч. Я думаю, що це буде дуже важливо для росії, і це буде дуже важливо для нас, тому що ми врятуємо багато життів. Але більш важливою буде друга зустріч, на якій будуть присутні президент путін, президент Зеленський, я і, можливо, деякі європейські лідери, а може і ні", – продовжив він.