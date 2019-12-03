"Третього шансу не буде", - голова Єврокомісії та Мей погодили зміни в угоді по Brexit

"Вибір очевидний: це саме та угода, або Brexit може не відбутися взагалі"

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей погодили оновлену угоду по Brexit. Утім Юнкер застеріг - депутати не матимуть шансу втретє її погодити.

Голова Єврокомісії вказав, що оновлена угода має "значущі роз'яснення та правові гарантії", повідомляє "Громадське" з посиланням на Reuters.

Утім Юнкер заявив, що в депутатів парламенту Великої Британії не буде "третього шансу", аби схвалити угоду (у січні парламент відхилив угоду).

"Третього шансу не буде. Не буде подальших інтерпретацій тлумачень, ніяких подальших запевнень в повторних запевненнях - якщо не вдасться провести повноцінне голосування завтра", - сказав Юнкер.

"Вибір очевидний: це саме та угода, або Brexit може не відбутися взагалі", - додав голова Єврокомісії.

Нагадаємо, що Велика Британія може взагалі ніколи не вийти з Євросоюзу, якщо парламент королівства не підтримає угоду уряду з ЄС щодо Brexit. Про це заявила прем’єр-міністерка країни Тереза Мей.