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Ціна нафти Brent впала нижче за $50 за барель вперше з грудня 2018 року

Падіння з початку цього тижня перевищує 14% і є максимальним із 2011 року
Травневі ф'ючерси о 11:24 кч торгувалися на рівні $49,93 за барель, що на 3,5% нижче за котирування на закриття попередніх торгів.
Ціна нафти Brent впала нижче за $50 за барель вперше з грудня 2018 року Фото: з вільних джерел

Ціна нафти марки Brent впала нижче за $50 за барель вперше з грудня 2018 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Травневі ф'ючерси о 11:24 кч торгувалися на рівні $49,93 за барель, що на 3,5% нижче за котирування на закриття попередніх торгів.

Котирування ф'ючерсів на WTI на квітень на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) вдень падають на 4% - до $45,22 за барель.

Обидва сорти знижуються шості торги поспіль. Падіння з початку цього тижня перевищує 14% і є максимальним із 2011 року.

Нагадаємо, що нафта дешевшає на тлі побоювань про попит через поширення вірусу

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28 02 2020 12:45
ТЕГИ: нафта, ціни
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