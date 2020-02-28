БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИТравневі ф'ючерси о 11:24 кч торгувалися на рівні $49,93 за барель, що на 3,5% нижче за котирування на закриття попередніх торгів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціна нафти Brent впала нижче за $50 за барель вперше з грудня 2018 року
Падіння з початку цього тижня перевищує 14% і є максимальним із 2011 року
Фото: з вільних джерел
Ціна нафти марки Brent впала нижче за $50 за барель вперше з грудня 2018 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Травневі ф'ючерси о 11:24 кч торгувалися на рівні $49,93 за барель, що на 3,5% нижче за котирування на закриття попередніх торгів.
Котирування ф'ючерсів на WTI на квітень на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) вдень падають на 4% - до $45,22 за барель.
Обидва сорти знижуються шості торги поспіль. Падіння з початку цього тижня перевищує 14% і є максимальним із 2011 року.
Нагадаємо, що нафта дешевшає на тлі побоювань про попит через поширення вірусу
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