ПОЛІТИКА

ЦВК Молдови оприлюднила результати: партія Санду впевнено перемагає

29 вересня 2025, 08:40
ЦВК Молдови оприлюднила результати: партія Санду впевнено перемагає
джерело depositphotos
Європейський курс Санду підтримала майже половина виборців.

Центральна виборча комісія Молдови оприлюднила попередні результати підрахунку голосів після парламентських виборів 28 вересня.

Після обробки 99,38% протоколів проєвропейська "Партія дії і солідарності" (PAS) президентки Маї Санду отримує 49,95% голосів виборців і зберігає лідерство. Друге місце посідає опозиційний "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон, відомий своєю позицією щодо зближення з росією, — у нього 24,31%.

Голоси численної закордонної діаспори країни ще очікують на остаточний підрахунок. Однак, попередні дані свідчать про відчутну перевагу PAS.

До нового складу парламенту також проходять інші політичні сили: блок проєвропейських партій "Альтернатива" (8%), "Наша партія Ренато Усатого" (6,22%) та партія "Демократія вдома" (5,64%). Решта не подолали необхідний 5-відсотковий бар’єр, набравши менше 1% голосів виборців.

За даними ЦВК, у виборах узяли участь понад 1,5 мільйона людей, що становить 51,9% від зареєстрованих виборців. Усього на голосування були допущені 15 партій, 4 виборчі блоки та четверо незалежних кандидатів.

Нагадаємо, день голосування супроводжувався спробами зриву виборчого процесу.

вибориМолдоваМая Санду

