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ПОЛІТИКА

Туреччина спростувала постачання продукції, яка може бути використана у військових діях росії

20 лютого 2023, 15:36
Туреччина спростувала постачання продукції, яка може бути використана у військових діях росії
джерело lowcostavia
Туреччина не допустить порушення санкцій США та Європи в Туреччині чи через неї, і Анкара робить кроки для запобігання цьому.

Туреччина не експортує товари, які можна використовувати у військових діях росії. Крім того, Туреччина не допустить порушення санкцій США та Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, з посиланням на Reuters.

"Це неправда, що ми експортували до росії продукцію, яка може бути використана в оборонній промисловості. Ми попросили Сполучені Штати повідомити, якщо є якісь порушення щодо цього питання", - сказав Чавушоглу.

Виступаючи після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Анкарі, Чавушоглу також сказав, що Туреччина не допустить порушення санкцій США та Європи в Туреччині чи через неї, і Анкара робить кроки для запобігання цьому.

Раніше цього місяця високопосадовець міністерства фінансів США відвідав турецький уряд та представників приватного сектору, щоб закликати до більш тісної співпраці у боротьбі з потоком товарів, які можуть бути використані російською військовою промисловістю.

Західні країни застосували експортний контроль та санкції після вторгнення москви до України майже рік тому. Проте канали постачання з Гонконгу, Туреччини та інших торгових центрів залишаються відкритими.

Анкара підтримувала добрі стосунки як з Москвою, так і з Києвом протягом усієї війни, провела переговори між сторонами на ранньому етапі та допомогла укласти угоду щодо постачання зерна з України.

Чавушоглу сказав, що Туреччина вживе заходів, якщо будуть виявлені порушення, додавши, що збільшення торгівлі Туреччини з росією багато в чому пов'язане з величезним імпортом газу та енергоресурсів Анкарою, вартість яких потроїлася.

Раніше повідомлялось, що Україна офіційно закликала ООН і Туреччину як учасників Чорноморської зернової ініціативи вплинути на росію, яка свідомо й навмисно гальмує експорт української аграрної продукції через одеські порти.

війнаТуреччинасанкціі проти росії

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