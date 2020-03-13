Туроператор Join UP! припиняє польоти з Херсона та Миколаєва, скорочує тури до Єгипту

Туристичний оператор Join UP! припиняє польоти до Миколаєва з 17 березня і до Херсона - з 18 березня, а також скорочує польоти до Єгипту на 22 рейси на тиждень

Відповідно до прес-релізу, компанія також скорочує льотну програму до Ізраїлю та пропонує відшкодувати кошти за раніше заброньовані тури, якщо турист не може забезпечити 14-денний карантин після прибуття до країни, відповідно до запроваджених Ізраїлем правил для іноземців, які в’їжджають.

"Попит на подорожі знизився через спалах коронавірусу Covid-19 у всьому світі. Український туроператор Join UP! змушений оптимізувати льотну програму чартерних рейсів відповідно до поточного запиту ринку й суспільства", - повідомила прес-служба компанії в четвер, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до прес-релізу, компанія також скорочує льотну програму до Ізраїлю та пропонує відшкодувати кошти за раніше заброньовані тури, якщо турист не може забезпечити 14-денний карантин після прибуття до країни, відповідно до запроваджених Ізраїлем правил для іноземців, які в’їжджають.

Крім того, компанія пропонує повернення коштів або перенесення на інші дати раніше заброньованих турів до Італії.

Join UP! також упроваджує можливість повернення коштів за скасування ранніх бронювань у разі звернення не менше ніж за 30 днів до дати вильоту. При цьому повернення коштів у разі броні за безповоротним тарифом або на період травневих свят не здійснюється.

Як повідомлялося, Join UP! з 6 березня 2020 року впроваджує додаткову послугу страхування фінансових втрат туристів у зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу. Страхування передбачає компенсацію фінансових втрат у разі неможливості полетіти до країни, де оголошено епідемію, а також якщо туриста зняли з рейсу з діагнозом "коронавірусна інфекція".

Нагадаємо, що у МАУ назвали рейси, які скасують через коронавірус