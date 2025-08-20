Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Туск проти проведення переговорів Зеленського і путіна в столиці Угорщини

20 серпня 2025, 14:33
Туск проти проведення переговорів Зеленського і путіна в столиці Угорщини
Фото: Shutterstock
Прем'єр-міністр Польщі закликав знайти інше місце для зустрічі
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проти проведення переговорів президента України Володимира Зеленського і російського диктатора путіна у столиці Угорщини Будапешті.
 
Про це він написав у соцмережі Х.
 
Політик нагадав, що в 1994 році саме в Будапешті був підписаний меморандум, згідно з яким Україна нібито отримала гарантії територіальної цілісності від великих країн, у тому числі й від росії.
 
"Будапешт? Не всі це пам'ятають, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, росії та Великої Британії. У Будапешті", - зазначив польський прем'єр. 
 
Туск припустив, що він "забобонний", але порадив цього разу "спробувати знайти інше місце".
Дональд Тусквійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він з ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він з ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 11:43
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Політика
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 16:18
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 11:42
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Політика
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 09:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється