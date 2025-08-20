Туск проти проведення переговорів Зеленського і путіна в столиці Угорщини

Прем'єр-міністр Польщі закликав знайти інше місце для зустрічі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проти проведення переговорів президента України Володимира Зеленського і російського диктатора путіна у столиці Угорщини Будапешті.

Про це він написав у соцмережі Х.

Політик нагадав, що в 1994 році саме в Будапешті був підписаний меморандум, згідно з яким Україна нібито отримала гарантії територіальної цілісності від великих країн, у тому числі й від росії.

"Будапешт? Не всі це пам'ятають, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, росії та Великої Британії. У Будапешті", - зазначив польський прем'єр.

Туск припустив, що він "забобонний", але порадив цього разу "спробувати знайти інше місце".