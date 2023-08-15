У Білому домі впевнені, що обидві партії в Конгресі підтримають додаткове фінансування для України – CNN

Спікерка Білого дому також заявила, що адміністрація продовжить взаємодію з Конгресом, і що вона вважає, що "це триватиме на двопартійній основі".

Адміністрація президент США Джо Байдена з оптимізмом дивиться на те, що Конгрес ухвалить запит про додаткову допомогу для України на двопартійній основі - незважаючи на те, що представники Республіканської партії у Палаті представників висловлювалися проти такої ініціативи.



Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, передає CNN.

Чиновниця зазначила, що адміністрація Байдена вдячна за двопартійну підтримку України.



Як додала представниця Білого дому, Байден "впевнений, що ця підтримка продовжуватиметься, оскільки ми працюємо разом, щоб переконатися, що український народ усе, що їм потрібно, щоб боротися за свою свободу".

Раніше в четвер у листі до Конгресу адміністрація президента запросила понад 24 мільярди доларів додаткового фінансування, зокрема понад 13 мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки та 7,3 мільярда доларів на економічну та гуманітарну допомогу Україні.

За словами Жан-П'єр, директор Управління та бюджету Шаланда Янг та члени президентської команди із законодавчих питань "мали численні бесіди, численні дзвінки із законодавцями на місцях, причому обидві сторони точно пояснювали необхідність та основні моменти і підкреслили екстрений характер цього запиту".