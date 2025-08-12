Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Болгарії за запитом НАБУ проходять масові обшуки, пов'язані із закупівлею зброї

12 серпня 2025, 16:35
У Болгарії за запитом НАБУ проходять масові обшуки, пов'язані із закупівлею зброї
Фото: google.com
Обшуки проводять за адресами в кількох містах.
У Болгарії відбуваються масові обшуки у торговців зброєю. Їх запросило Національне антикорупційне бюро України.
 
Про це заявив виконувач обов'язків генерального секретаря Міністерства внутрішніх справ Богларії Мирослав Рашков, повідомляє BTA.
 
За словами Рашкова, операцію проводять у кількох регіонах під контролем Національної слідчої служби Болгарії. Обшуки проводять за адресами в кількох містах.
 
Він уточнив, що затримань у рамках таких обшуків поки що не було.
 
В обшуках беруть участь численні слідчі з Національної слідчої служби, співробітники Головного управління з боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Болгарії, а також Головного управління жандармерії, спеціальних операцій і протидії тероризму.
 
Раніше болгарська Верховна прокуратура касаційного рівня заявила, що контролює обшуки і вилучення у торговців зброєю за запитом Києва, пов'язаним із розслідуванням корупції під час продажу зброї за завищеними цінами.

 

