У Болгарії за запитом НАБУ проходять масові обшуки, пов'язані із закупівлею зброї

У Болгарії відбуваються масові обшуки у торговців зброєю. Їх запросило Національне антикорупційне бюро України.

За словами Рашкова, операцію проводять у кількох регіонах під контролем Національної слідчої служби Болгарії. Обшуки проводять за адресами в кількох містах.

Він уточнив, що затримань у рамках таких обшуків поки що не було.

В обшуках беруть участь численні слідчі з Національної слідчої служби, співробітники Головного управління з боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Болгарії, а також Головного управління жандармерії, спеціальних операцій і протидії тероризму.

Раніше болгарська Верховна прокуратура касаційного рівня заявила, що контролює обшуки і вилучення у торговців зброєю за запитом Києва, пов'язаним із розслідуванням корупції під час продажу зброї за завищеними цінами.