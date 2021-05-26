У Британії помер Вільям Шекспір, який був першим чоловіком у світі, що отримав вакцину від COVID
Вільяму Шекспіру був 81 рік і його смерть не пов'язана з вакцинами. У госпіталі заявили, що Шекспір помер від інсульту, повідомляє "Європейська правда".
Його дружина Джой розповіла, що Вільям Шекспір був дуже вдячний за можливість одним з перших у світі отримати вакцину.
"Це було те, чим він надзвичайно пишався - він любив бачити новини про це у ЗМІ. Він часто говорив про це з людьми і завжди закликав усіх робити щеплення", - розповіла дружина Шекспіра.
Шекспір отримав щеплення вакциною Pfizer-BioNTech у грудні в Університетській клініці Coventry.
Тоді багато жартували, що якщо перша щеплена від COVID Маргарет Кінан була пацієнткою 1А, то чи був Вільям Шекспір пацієнтом "2B or not 2B" (натяк на вислів "to be, or not to be", "бути чи не бути", який належить шекспірівському герою Гамлету).
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