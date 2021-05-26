Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Британії помер Вільям Шекспір, який був першим чоловіком у світі, що отримав вакцину від COVID

Його дружина Джой розповіла, що Вільям Шекспір був дуже вдячний за можливість одним з перших у світі отримати вакцину
У Великій Британії помер Вільям Шекспір, який став першим чоловіком у світі, який отримав щеплення від коронавірусу.
У Британії помер Вільям Шекспір, який був першим чоловіком у світі, що отримав вакцину від COVID Фото: з вільних джерел

Вільяму Шекспіру був 81 рік і його смерть не пов'язана з вакцинами. У госпіталі заявили, що Шекспір помер від інсульту, повідомляє "Європейська правда".

Його дружина Джой розповіла, що Вільям Шекспір був дуже вдячний за можливість одним з перших у світі отримати вакцину.

"Це було те, чим він надзвичайно пишався - він любив бачити новини про це у ЗМІ. Він часто говорив про це з людьми і завжди закликав усіх робити щеплення", - розповіла дружина Шекспіра.

Шекспір отримав щеплення вакциною Pfizer-BioNTech у грудні в Університетській клініці Coventry.

Тоді багато жартували, що якщо перша щеплена від COVID Маргарет Кінан була пацієнткою 1А, то чи був Вільям Шекспір пацієнтом "2B or not 2B" (натяк на вислів "to be, or not to be", "бути чи не бути", який належить шекспірівському герою Гамлету).

Читайте також: На вакцинацію населення планети потрібно до $65 мільярдів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 05 2021 10:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.