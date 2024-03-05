У британській розвідці пояснили, чому росія не відправила танки "Армата" на фронт в Україну

У Міноборони Британії зауважили, що танк "Армата" помітили під час навчань на півдні росії у грудні 2022 року.

Британська розвідка вважає, що росія відмовилася направляти на фронт в Україну танки "Армата" через побоювання репутаційної шкоди від їхніх втрат, а також через їхню недостатню кількість.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

4 березня керівник російської оборонної корпорації "Ростех" Сергій Чемезов заявив, що новітній танк Т-14 "Армата" надійшов на озброєння армії рф, проте не буде направлений в Україну.

Він зазначив, що це пов’язано з високою вартістю, яка обмежує масштабне виробництво танків "Армата".

Розвідники зазначили, що танк "Армата" дебютував у День перемоги 2015 року та застряг на репетиції. 1-ша гвардійська танкова армія мала отримати танки у 2021 році, проте малоймовірно, що постачання в якісь передові підрозділи відбулось.

У Міноборони Британії зауважили, що танк "Армата" помітили під час навчань на півдні росії у грудні 2022 року. Тоді кремлівські інформаційні агентства заявили, що він використовуватиметься в Україні.

За даними британської розвідки, на цей час танк Т-14 "Армата" в Україну не надходив.

"Це, дуже ймовірно, спричинене потенційною репутаційною шкодою через втрату „престижної“ машини в бою і вимогою виробляти більшу кількість основних бойових танків, яка може бути задоволена лише іншими версіями", — додали розвідники.