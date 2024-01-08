У Бундестазі на тлі намірів продати винищувачі Саудівській Аравії закликали дати Україні Taurus

В уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання далекобійних ракет Taurus Україні.

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн обережно відреагувала на можливе погодження поставок винищувачів Eurofighter до Саудівської Аравії.

Про це повідомляє n-tv.

Вона прокоментувала заяву глави МЗС Анналени Бербок про те, що уряд Німеччини не заперечує проти постачання винищувачів Eurofighter Саудівській Аравії. У своєму коментарі представниця Бундестагу наголосила на важливості забезпечення України далекобійними ракетами, до чого Штрак-Ціммерманн закликає уряд Шольца місяцями.

"Той, хто експортує Eurofighter до Саудівської Аравії, повинен також негайно поставити Taurus до України", – сказала вона.

"Політика безпеки також потребує ціннісного компасу", – додала парламентарка.

Варто зазначити, що в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання далекобійних ракет Taurus Україні.

Раніше міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що Німеччина готова дозволити подальші поставки винищувачів Eurofighter до Саудівської Аравії.

За словами прессекретаря канцлера Олафа Шольца, глава німецького уряду поділяє відкритість Бербок щодо поставок винищувачів до Саудівської Аравії.