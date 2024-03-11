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У Бундестазі обурені заявою Папи Римського, який закликав Україну ініціювати переговори з росією

11 березня 2024, 08:37
У Бундестазі обурені заявою Папи Римського, який закликав Україну ініціювати переговори з росією
Фото: uainforg.livejournal.com
Глава комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн сказала, що їй соромно за позицію понтифіка.

"Нехай звернеться до російських злочинців", - цитує Штрак-Ціммерманн німецький тижневий журнал Spiegel.

Вона додала, що перш ніж схиляти Україну до переговорів, Папа повинен звернутися до російських злочинців.

"Перед тим, як українські жертви піднімуть білий прапор, Папа має голосно й безпомилково закликати жорстоких російських злочинців зняти свій піратський прапор - символ смерті та сатани... І чому, в ім’я Бога, він не засуджує словесне, вбивче підбурювання глави РПЦ і екс-агента КДБ Кирила проти українського народу? Мені, як католику, соромно, що він цього не робить", - заявила вона.

Нагадаємо Папа Римський заявив, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" в переговорах з рф.

 

Папа РимськийбундестагМарі-Агнес Штрак-Ціммерманн

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