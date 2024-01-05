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ПОЛІТИКА

У Данію прибули перші норвезькі F-16, на яких вчитимуться українські пілоти

05 січня 2024, 20:21
У Данію прибули перші норвезькі F-16, на яких вчитимуться українські пілоти
Нагадаємо, торік Норвегія заявила, що приєднається до інших країн у наданні літаків Україні.

Норвегія відправила два винищувачі F-16 до Данії. На них будуть навчатись літати україські пілоти.

Про це повідомляють  Збройні сили Норвегії.

"Норвезькі F-16 приземлилися в Данії, знаменуючи важливий крок у нашій постійній підтримці України. Після понад 40 років служби на цих літаках тепер навчатимуть українських військових, зміцнюючи нашу відданість обороні України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, минулого року Норвегія заявила, що приєднається до інших країн у наданні літаків Україні.

Норвезькі ВПС замінили свої власні F-16 нові F-35.

Нагадаємо, раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16, яку саме очолили Нідерланди та Данія. Загалом Україна отримає не менше 61 літака з Данії та Нідерландів.

При цьому кореспондентка Politico Лара Селігман повідомила, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США. За її словами, у середу, 25 жовтня, українські пілоти вже розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

22 жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16.

7 листопада Нідерланди відправили свої перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів, де відкрили спеціальний центр.

У Повітряних силах сподіваються, що перші винищувачі F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року. При цьому вистачило б близько 150 літаків, щоби ефективно захистити повітряний простір країни.

ДаніянавчанняF-16

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