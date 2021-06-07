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У Фінляндії переплутали температурний рекорд з гарячим повітряним потоком літака

На півночі Фінляндії зараз стоїть небувала для цих регіонів спека
В аеропорту фінського міста Оулу зафіксували рекордно високу температуру, але пізніше з'ясувалося, що "рекорд" був помилковим.
У Фінляндії переплутали температурний рекорд з гарячим повітряним потоком літака Фото: naturalist.if.ua

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

На півночі Фінляндії зараз стоїть небувала для цих регіонів спека. Стовпчик термометра на станції спостереження за погодою в аеропорту піднявся в неділю до +33,1 градуса.

Втім, незабаром з'ясувалося, що рекорд поки фіксувати рано: термометр відреагував не на природне явище, а на гарячий повітряний потік від турбін літака, що злітав.

За даними чергового метеоролога, в цілому температура в Оулу в неділю не перевищувала +30 градусів.

Втім, надії на температурний рекорд ще не втрачені, оскільки початок тижня в Фінляндії обіцяють дуже спекотним.

Нагадаємо, що ООН підтвердила оновлений температурний рекорд в Антарктиді - його зафіксували на початку 2020-го

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06 07 2021 11:59
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