У Фінляндії переплутали температурний рекорд з гарячим повітряним потоком літака
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
На півночі Фінляндії зараз стоїть небувала для цих регіонів спека. Стовпчик термометра на станції спостереження за погодою в аеропорту піднявся в неділю до +33,1 градуса.
Втім, незабаром з'ясувалося, що рекорд поки фіксувати рано: термометр відреагував не на природне явище, а на гарячий повітряний потік від турбін літака, що злітав.
За даними чергового метеоролога, в цілому температура в Оулу в неділю не перевищувала +30 градусів.
Втім, надії на температурний рекорд ще не втрачені, оскільки початок тижня в Фінляндії обіцяють дуже спекотним.
Нагадаємо, що ООН підтвердила оновлений температурний рекорд в Антарктиді - його зафіксували на початку 2020-го
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