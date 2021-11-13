У Фінляндії уряд хоче дозволити працівникам бачити зарплати колег, щоб уникнути дискримінації

Ініціатива є частиною спроби влади скоротити розрив у заробітній платі між чоловіками та жінками

Уряд Фінляндії планує ухвалити в країні новий закон, який має дозволити працівникам перевіряти, скільки заробляють їхні колеги, якщо вони підозрюють, що зазнають дискримінації.

Про це пише Reuters, зазначає "Громадське".

Законопроєкт розкритикували як з боку профспілок, які хочуть ще більшої прозорості, так і з боку найбільшої організації роботодавців, яка заявляє, що це викличе більше конфліктів на робочих місцях.

Водночас лівоцентристська коаліція прем'єр-міністерки Санни Марін просуває закон, щоб зменшити різницю у заробітній платі.

"Центральним у програмі уряду є усунення невиправданих розривів в оплаті праці. Тепер проблема вирішуватиметься суворо", - наголошує міністр з питань рівноправності Томас Бломквіст.

Він сказав, що очікує на ухвалення законопроєкту в парламенті до виборів у квітні 2023 року.

Позиції за і проти

Так, старша юристка основної організації роботодавців, Конфедерація фінської промисловості (EK), Катя Леппанен наголошує, що EK хотіла б провести додаткове дослідження різниці у заробітній платі. Каже, що надання інформації про заплату має бути добровільним.

Профспілки робітників та омбудсмен з питань рівноправності Юкка Мааріанваара заявили, що, на їхню думку, за останні три терміни перебування в уряді було проведено достатньо досліджень і що час діяти.

"Щоб подолати цей розрив, необхідно змінити ставлення і тому необхідно змінити закон, щоб змінити культуру", - наголошують у профспілках.

Ситуація з рівноправ'ям у Фінляндії

Згідно з рейтингом рівності оплати праці Організації економічного співробітництва та розвитку, у 2020 році фінські жінки заробляли на 17,2% менше, ніж чоловіки.

Звіт Фінського омбудсмена з питань рівноправності за 2018 рік показав, що причини часто схожі з причинами в інших західноєвропейських країнах - сегрегація ринку праці на професії, в яких переважають чоловіки та жінки. Також чоловіки рідше беруть відпустку для догляду за дитиною, ніж жінки.

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