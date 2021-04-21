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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Грузії розповіли, коли і як планують випускати з в’язниці лідера найбільшої опозиційної сили

За угодою між політичними силами у Грузії, досягнутою за посередництва ЄС, співвласника опозиційного телеканалу Георгія Руруа випустять 27 квітня через процедуру помилування, а лідера "Єдиного національного руху" Никанора Мелія - на підставі закону про амністію за кілька тижнів.
У Грузії розповіли, коли і як планують випускати з в’язниці лідера найбільшої опозиційної сили Георгій Руруа Фото: Інформаційний порат "Новини - Грузія"

Процедуру звільнення цих двох осіб, яких опозиція вважає політв’язнями, обговорили представники правлячої "Грузинської мрії" та опозиції під час робочої вечері з президентом Євроради Шарлем Мішелем, повідомляє "Європейська правда". 

Георгія Руруа, співвласника опозиційної телекомпанії "Мтаварі", мають випустити 27 квітня за допомогою президентського помилування. 

Лідера "Єдиного національного руху" Никанора Мелія мають відпустити після ухвалення закону про амністію, що має відбутися у найближчі кілька тижнів. 

Представниця ЄНР Саломе Самадашвілі повідомила, що з 27 квітня опозиція увійде до парламенту і закон буде зареєстровано. 

"Якщо до цього не вийде звільнити Ніку Мелія іншими способами, то його звільнять за законом про амністію", - зазначила вона. 

Закон про амністію має стосуватися усіх осіб, щодо яких відкрили справи у зв’язку з акціями протесту 20 червня 2019 року, у тому числі й правоохоронців. 

Як відомо, звільнення Мелія є однією з ключових вимог опозиції для початку роботи у парламенті. 

Нагадаємо, що опозиція в Грузії заявила про початок "безстрокових протестів"

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21 04 2021 12:01
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