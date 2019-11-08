CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрокуратура Криму 10 серпня провела обшуки у Херсоні на судні "Марія", яке підозрюється у контрабанді нафтопродуктів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Херсоні обшукали судно, яке возило паливо для флоту Росії в окупований Крим
У червні 2015 року це судно під назвою "Вілга" поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації
Фото: СБУ
Обшуки провели на підставі рішення Херсонського міського суду у межах кримінального провадження за фактом порушення порядку в’їзду/виїзду судна на територію анексованого Криму, повідомляє "Громадське".
За даними прокуратури, у червні 2015 року це судно під назвою "Вілга" поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації в окупований Севастополь.
Нагадаємо, що в Херсоні проводяться обшуки на судні "Марія", яке постачало паливо для Чорноморського флоту Росії в анексований Крим.
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