У Канаді стурбовані загрозою з боку рф в Арктиці – Politico

Через російські військові погрози в Арктиці Канада змушена поглиблювати співпрацю зі своїми північними союзниками по НАТО. Зокрема прем'єр-міністр країни Марк Карні відправив двох провідних міністрів до Швеції та Фінляндії, аби укласти нові оборонні угоди, а також ознайомитися зі шведським винищувачем Saab Gripen.

У виданні нагадали, що раніше Канада вирішила придбати американський Lockheed Martin F-35, проте через торговельну війну, коли інші союзники відмовляються від літаків США, країна переглядає свій план щодо цього.

"Очевидно, що існують торговельні напруження з США, і ми хочемо стати ближчими до наших друзів", - сказала міністр промисловості Мелані Жолі.