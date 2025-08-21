У Канаді стурбовані загрозою з боку рф в Арктиці – Politico
21 серпня 2025, 08:55
Фото: з вільних джерел
Через російські військові погрози в Арктиці Канада змушена поглиблювати співпрацю зі своїми північними союзниками по НАТО. Зокрема прем'єр-міністр країни Марк Карні відправив двох провідних міністрів до Швеції та Фінляндії, аби укласти нові оборонні угоди, а також ознайомитися зі шведським винищувачем Saab Gripen.
Про це пише Politico.
У виданні нагадали, що раніше Канада вирішила придбати американський Lockheed Martin F-35, проте через торговельну війну, коли інші союзники відмовляються від літаків США, країна переглядає свій план щодо цього.
"Очевидно, що існують торговельні напруження з США, і ми хочемо стати ближчими до наших друзів", - сказала міністр промисловості Мелані Жолі.
Водночас віцепрем'єр-міністр Швеції Ебба Буш наголосила, що підтримує стратегічне партнерство між країнами, яке
"зосереджене на безпеці та обороні, інвестиціях та конкурентоспроможності, цифрових інноваціях та енергетичних сировинних ресурсах".
Своєю чергою міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом заявила, що НАТО, який був заснований під час холодної війни як європейський бастіон проти СРСР, має протистояти росії за межами Європи на Далекій Півночі.
"НАТО також має звернути свій погляд на захід і північ через зміни в геополітичному ландшафті, особливо після 24 лютого 2022 року. Нашим пріоритетом у зовнішній політиці Канади щодо Арктики є забезпечення того, щоб ми зробили все можливе для захисту і оборони суверенітету Канади", - підкреслила Ананд.
За словами міністра, це означатиме десятки мільярдів доларів нових витрат на інфраструктуру Арктики. Вона додала, що цивільні та військові проєкти більше не можуть існувати в бюрократичних "силосах".
"Коли ми говоримо про критично важливі мінерали на півночі, то це, звичайно, економічне питання, але це також питання оборони та безпеки, і воно є невід'ємною частиною нашої зовнішньої політики", - сказала глава канадського МЗС.