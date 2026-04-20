У москві заявили про готовність до діалогу з Європою.

У кремлі заявили про готовність до діалогу із Заходом і позитивно відреагували на політичні заяви окремих європейських політиків, які виступають за співпрацю з росією.

Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, росія ніколи не відмовлялася від діалогу із західними країнами, однак, як стверджує Пєсков, у Європі ця позиція нібито не знаходить взаємності.

Окремо він прокоментував політичні події в Болгарія, заявивши, що в москві вітають заяви президента країни Румен Радев та інших європейських політиків, які закликають до прагматичного діалогу з росією.

"Ми це вітаємо. Ми вважаємо, що будь-які суперечності можуть і повинні вирішуватися лише за столом переговорів", – сказав Пєсков.

Зазначимо, що у Болгарії 19 квітня відбулися восьмі дострокові парламентські вибори за останні п'ять років. За результатами підрахунку 22,25% протоколів, впевнено лідирує проросійська партія "Прогресивна Болгарія" колишнього президента Румена Радєва, набираючи 44,24% голосів. З урахуванням перерозподілу голосів такий результат може забезпечити Радєву одноосібну більшість у парламенті.