У кремлі заявили про ризики у разі постачання США ракет Tomahawk Україні

Там наголосили на ризиках ескалації конфлікту та можливих тяжких наслідках такого кроку.

Заступник міністра закордонних справ рф Сєргєй Рябков попередив США про серйозні наслідки у разі постачання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk.

Про це повідомили російські масмедіа.

Рябков наголосив, що росія очікує від США відповідального підходу до можливого рішення про передачу цих ракет. Він зазначив, що застосування Tomahawk може відбуватися лише за безпосередньої участі американського персоналу.

"Сподіваюся, що ті, хто підштовхує Вашингтон до такого рішення, усвідомлюють всю глибину і тяжкість наслідків, які воно може мати", – сказав заступник глави МЗС рф.

Рябков закликав Білий дім і Пентагон "тверезо, розсудливо і відповідально" оцінити ситуацію, аби уникнути ескалації конфлікту.

Зазначимо, що у вівторок, 7 жовтня, Трамп повідомив про своє рішення щодо постачання Tomahawk Україні.