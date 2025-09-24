Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Криму зникли всі марки бензину: паливна криза посилюється

24 вересня 2025, 17:19
У Криму зникли всі марки бензину: паливна криза посилюється
pixabay
Ситуація дійшла до критичної точки.

На автозаправках у тимчасово окупованому Криму повністю зникли всі марки бензину, включно з преміальною А-100. За даними місцевих джерел, ситуація стала критичною: заправки зачиняються, а дороги спорожніли.

Про масштабний дефіцит пального на півострові повідомляють росЗМІ.

За словами правозахисника й активіста кампанії #LiberateCrimea, який побажав залишитися анонімним, паливна ситуація стрімко погіршувалася впродовж останніх десяти днів і нині досягла критичної фази.

"Таксі доводиться чекати дуже довго, бо і в них закінчився бензин. Один знайомий таксист розповів, що зараз різко зросла кількість замовлень на підзарядку акумуляторів - авто простоюють через нестачу пального", - розповів активіст.

З його слів, багато заправок уже зачинено, а паливна криза завдає удару як мешканцям Криму, так і місцевому бізнесу. На вулицях спостерігається значне зменшення кількості транспорту.

Причиною дефіциту може бути серія ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах, що суттєво знизила експорт пального з рф.

За оцінками аналітиків, він наблизився до найнижчого рівня з 2020 року, що вдарило і по окупованих територіях, і по надходженнях до російського бюджету.

В кінці літа було відомо, що атаки України по НПЗ росії вивели з ладу 17% потужностей.

 

Кримбензинвтрати рф

